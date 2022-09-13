All the Laois club fixtures for the week ahead

13-09-2022 (Tues)
Midlands Park Hotel U-15 Football Championship (B) Phase 2 Group 2C Round 6
Ballylinan GAA 18:30 Ballylinan V Crettyard Spink
14-09-2022 (Wed)
Laois Shopping Centre JHC “C” S/final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
LOETB CoE (1) 19:30 The Harps v Borris in Ossory Kilcotton
LOETB CoE (2) 19:15 Clonaslee St Manmans v Park Ratheniska Timahoe
15-09-2022 (Thurs)
Laois Shopping Centre JHC “B” S/final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
LOETB CoE (1) 19:45 Rosenallis v Ballinakill
LOETB CoE (2) 19:15 Castletown v Clough Ballacolla
Midlands Park Hotel U-17 Football Championship Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Stradbally 19:00 Stradbally Parish Gaels v Mountmellick Parish Gaels
Midlands Park Hotel U15 Hurling “A1” Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Mountrath 18:00 St Fintan’s Mountrath v Raheen Parish Gaels
16-09-2022 (Fri)
Laois Shopping Centre JHC Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
MW Hire O’Moore Park 19:30 Park Ratheniska Timahoe v St Lazerian’s Abbeyleix
Midlands Park Hotel U-17 Football Championship Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Tony Byrne Park 19:00 St Joseph’s v Portlaoise
Midlands Park Hotel U-15 Football Championship (B) Phase 2 Group 2C Round 7
Graiguecullen 19:00 Graiguecullen v The Heath
Midlands Park Hotel U15 Hurling Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
The Harps 18:15 The Harps v Camross
17-09-2022 (Sat)
Laois Shopping Centre PIHC S/finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
MW Hire O’Moore Park 17:30 St Lazerians Abbeyleix v Portlaoise
MW Hire O’Moore Park 19:00 Clonaslee St Manmans v Camross
Laois Shopping Centre IHC S/finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Rathdowney 18:00 The Harps v Clough Ballacolla
Mountrath 18:00 Colt-Shanahoe v Mountmellick
Midlands Park Hotel U-13 Football Championship Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
MW Hire OMP 12:30 Kilcavan The Rock v Ballyfin
Midlands Park Hotel U-13 Football Championship A1 Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
LOETB CoE (1) 11:00 St Joseph’s v Portarlington
Midlands Park Hotel U-13 Football Championship B Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
LOETB CoE (2) 11:30 Camross v Na Fianna Og
Midlands Park Hotel U-17 “B” Football Championship Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Ballyroan 18:00 Ballyroan Abbey v St Pauls
O’Dempsey’s 18:00 O’Dempsey’s v Graiguecullen
Midlands Park Hotel U-17 “B” Football Shield Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Ratheniska 18:00 Park Ratheniska v Rosenallis – Time TBC
Ballyfin 18:00 Ballyfin v The Heath
Midlands Park Hotel U-17 “C” Football Championship Semi-Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
The Harps 16:00 The Harps v Camross
Midlands Park Hotel U-17 Football Shield Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Barrowhouse 18:00 Na Fianna Og v Ballylinan
Killeshin 18:00 Killeshin v Portarlington
18-09-2022 (Sun)
Laois Shopping Centre SHC S/finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
MW Hire O’Moore Park 14:00 Clough Ballacolla v Castletown
MW Hire O’Moore Park 15:45 Rathdowney Errill v Camross
Midlands Park Hotel U15 Hurling Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Ballacolla 11:00 Clough Ballacolla v Rathdowney Errill
Midlands Park Hotel U15 Hurling “A1” Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Clonaslee 11:30 Mountmellick Clonaslee St Manmans v Portarlington
Midlands Park Hotel U15 Hurling “B” Championship Q/Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)
Ballypickas 11:30 Ballinakill Ballypickas v Clonad Trumera
Midlands Park Hotel U-15 Football Championship (B) Phase 2 Group 2C Round 7
Emo GAA 11:30 St Pauls v Rosenallis
Ballylinan GAA 11:30 Ballylinan v Colt Shanahoe
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